Путин ужесточил наказание за вооруженный мятеж

Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания за вооруженный мятеж. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовых актов.

Организация вооруженного мятежа или руководство им в целях насильственного изменения конституционного строя РФ влекут за собой уголовное наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет. В случае, если мятеж повлек тяжкие последствия, срок лишения свободы составит от 15 до 20 лет со штрафом от 500 тысяч рублей до 1 млн рублей либо пожизненное лишение свободы. Участник мятежа может быть освобожден от уголовной ответственности, если своевременно сообщил об этом государственным органам.

В июле сообщалось, что правительство РФ предложило дифференцировать уголовную ответственность в России за мятеж. Корректировки предлагается внести в статью 279 «Вооруженный мятеж» Уголовного кодекса РФ. В кабмине захотели разграничить ответственность за вооруженный мятеж в зависимости от степени вовлеченности в этот процесс (организации или руководства) и от тяжести наступивших последствий содеянного. В июне газета «Ведомости» сообщала, что после вооруженного мятежа, организованного Евгением Пригожиным, правительство России планирует ужесточить ответственность за подобные преступления в Уголовном кодексе.

Ранее Путин назвал Пригожина «человеком сложной судьбы и талантливым бизнесменом».