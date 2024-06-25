Правительство хочет усилить наказание за мятеж

После вооруженного мятежа, организованного Евгением Пригожиным, правительство России планирует ужесточить ответственность за подобные преступления в Уголовном кодексе. Как пишет издание «Ведомости», предложенные поправки включают дифференциацию наказания в зависимости от роли виновных (организаторов или участников) и предусматривают возможность освобождения от ответственности при добровольном и своевременном сообщении властям о готовящемся преступлении.

Предлагается разделить статью 279 УК РФ («Вооруженный мятеж») на три части. Первая и вторая части предусматривают ответственность за организацию или участие в мятеже (наказание от 15 до 20 лет лишения свободы с ограничением свободы до двух лет). Третья часть статьи предусматривает ответственность за жертвы или тяжкие последствия в ходе мятежа (наказание от 15 до 20 лет лишения свободы со штрафом или пожизненное лишение свободы).

Мятеж Пригожина продолжался более суток, президент России Владимир Путин осудил происходящее как удар по стране и обещал наказать виновных.

После переговоров с Пригожиным стороны договорились о прекращении действий на территории РФ. Участникам мятежа было предложено подписать контракты с силовыми ведомствами. Уголовное дело о мятеже было прекращено, так как участники прекратили действия.

Ранее Путин назвал Пригожина «человеком сложной судьбы и талантливым бизнесменом».