В России предложили дифференцировать уголовное наказание за мятеж

Правительство предлагает дифференцировать уголовную ответственность в России за мятеж в зависимости от степени вовлеченности и от тяжести последствий. Соответствующий законопроект опубликован в думской электронной базе.

Корректировки предлагается внести в статью 279 «Вооруженный мятеж» Уголовного кодекса РФ.

Предлагается дифференцировать ответственность за вооруженный мятеж в зависимости от степени вовлеченности в этот процесс (организации или руководства) и от тяжести наступивших последствий содеянного.

Также в Госдуму был внесен законопроект, допускающий освобождение от уголовной ответственности за вооруженный мятеж, если его участник помог предотвратить нанесение еще большего ущерба интересам Российской Федерации.

В июне газета «Ведомости» сообщала, что после вооруженного мятежа, организованного Евгением Пригожиным, правительство России планирует ужесточить ответственность за подобные преступления в Уголовном кодексе. По данным издания, предложенные поправки включают дифференциацию наказания в зависимости от роли виновных (организаторов или участников) и предусматривают возможность освобождения от ответственности при добровольном и своевременном сообщении властям о готовящемся преступлении.

Ранее Путин назвал Пригожина «человеком сложной судьбы и талантливым бизнесменом».