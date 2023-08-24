«Добивался результатов, когда я просил». Как в Кремле отреагировали на гибель Пригожина

Президент России Владимир Путин прокомментировал гибель главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, разбившегося в авиакатастрофе под Тверью. Он назвал организатора мятежа «человеком сложной судьбы» и «талантливым бизнесменом», но отметил, что тот совершал «серьезные ошибки». В МИД РФ предложили не верить тому, что пишут о ЧП западные СМИ. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе в Тверской области 23 августа.

«Прежде всего, хочу выразить слова искреннего соболезнования семьям всех погибших. Это всегда трагедия», — заявил он на встрече с врио главы ДНР Денисом Пушилиным.

По предварительным данным, в упавшем самолете находились в том числе сотрудники ЧВК «Вагнер». Путин подчеркнул, что все они внесли «существенный вклад в борьбу с неонацистским режимом на Украине». В России «об этом знают и никогда не забудут».

Человек сложной судьбы

Президент также упомянул основателя «Вагнера» Евгения Пригожина и добавил, что знал его с 1990-х годов.

«Это был человек сложной судьбы, и ошибки у него были серьезные в жизни, добивался он результатов нужных и для себя, и тогда, когда я его просил об этом для общего дела, как вот в эти последние месяцы», — сказал президент.

Путин также назвал Пригожина «талантливым бизнесменом», успешно работавшим не только в России, но и за границей, в том числе в Африке.

«Вот он вчера только, насколько мне стало известно, вернулся из Африки, встречался здесь с некоторыми официальными лицами», — отметил президент.

Путин заверил, что расследование причин катастрофы доведут до конца. Глава СК России Александр Бастрыкин уже доложил ему о начале следственных действий.

«С тревогой и сопереживанием»

Пушилин в свою очередь сообщил президенту, что с тревогой воспринял информацию о гибели Пригожина и бойцов ЧВК.

«Мы с тревогой и большим сопереживанием эту ситуацию восприняли», — сказал он, напомнив, что именно бойцы ЧВК освобождали Артемовск (украинское название города — Бахмут).

«Уверен, специалисты разберутся (в причинах катастрофы — «Газета.Ru»)», — резюмировал врио главы ДНР.

Ориентироваться на факты

Глава МИД России Сергей Лавров также прокомментировал катастрофу, заявив, что расследование идет. Он также призвал ориентироваться на факты, «а не на то, что говорят западные СМИ».

«Мгновенно было начато расследование, заведено дело, следователи работают. Я бы предложил ориентироваться на факты, а не на то, что говорят западные СМИ», — сказал он в интервью для программы »Москва. Кремль. Путин».

Франция и США

Командир спецназа «Ахмат», заместитель командующего 2-го армейского корпуса ВС России Апты Алаудинов считает, что гибель основателя ЧВК могла быть выгодна США и Франции.

«Нужно искать того, кому было выгодно убийство Пригожина. Особенно в то время, когда в Африке идут важные для нас события. ЧВК «Вагнер» было нужно нам для поддержания стабильности на африканском континенте в интересах нашего государства. Здесь речь идет о Франции, которая отодвинута от кормушки. И США, которые потеряли там вожжи управления», — написал Алаудинов в Telegram.

Большой патриот России

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина выразила свои соболезнования в связи со смертью Пригожина, назвав его «большим патриотом России».

«От нас ушел большой патриот России. Можно по разному относиться к его деятельности, но он бился, как мог, за страну. Дай Бог, чтобы те, кого он воспитал, продолжили идти по пути защиты интересов нашей Родины. Светлая память», — написала она в Telegram.

ЧП под Тверью

Частный самолет Embraer Legacy, летевший по маршруту Москва — Санкт-Петербург, упал вблизи населенного пункта Куженкино в Тверской области вечером 23 августа.

В Росавиации заявили, что Пригожин числился среди пассажиров. Всего на борту находились десять человек (трое — члены экипажа), все они погибли. Останки направлены на судмедэкспертизу.

По факту крушения самолета было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил эксплуатации воздушного судна (ст. 263 УК РФ).