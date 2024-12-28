Летчик заявил об испорченной репутации американских самолетов F-16 на Украине

Передача истребителей четвертого поколения F-16 Fighting Falcon Украине испортила репутацию самолета, это стало антирекламой для американского производителя. Такое мнение высказал заслуженный военный летчик России Владимир Попов в интервью с NEWS.ru.

По его словам, эти самолеты хорошо себя показали в условиях боевых действий со слабыми противниками, но в боях против современных вооруженных сил они практически не были задействованы.

Попов допустил, что Украина не отправляет американские истребители к фронту из-за российских систем противовоздушной обороны. Предполагается, что зенитные комплексы С-300 и С-400 способны обстреливать самолеты на расстоянии 150-200 км от линии фронта, а спрятаться от зенитных ракет достаточно сложно.

26 декабря сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что российские военные сбили украинский F-16 в Запорожской области. По его словам, целью истребителя был ракетный удар по региону.

В начале декабря президент Украины Владимир Зеленский сообщал о поступлении второй партии истребителей F-16, предоставленных Данией. Однако количество самолетов, переданных в рамках этой партии, он не уточнил. В ноябре датские власти объявили, что передали Украине шесть таких истребителей, а в будущем намерены поставить еще 13.

Ранее сообщалось, что Пентагон не стал комментировать заявления о поражении F-16 в Запорожской области.