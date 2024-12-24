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На Украине заявили, что законопроект о снижении возраста мобилизации уже в Раде

«Полтавщина»: проект о снижении призывного возраста до 18 лет разработан
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Shutterstock

Законопроект о снижении призывного возраста до 18 лет уже разработан и «лежит на столе» в Раде. Об этом со ссылкой на представителя 17 Полтавской бригады Сергея Лунича пишет украинское издание «Полтавщина».

«Сергей Лунич неохотно признался, что проект закона о снижении призывного возраста с 25 до 18 лет уже лежит на столе в Верховной раде и ждет своего одобрения», — говорится в сообщении издания.

При этом мобилизационные органы Украины, как сообщается, заблаговременно поручили военным частям подготовиться к прибытию новобранцев.

До этого британская газета The Guardian со ссылкой на украинских военных писала, что вместо снижения мобилизационного возраста на Украине солдатам нужно предоставлять больше возможностей для подготовки.

Как отметил один из военнослужащих ВСУ, чьи слова приводит газета, «дело не в возрасте, на самом деле, им (солдатам. – «Газета.Ru») нужны хорошие условия и мотивация».

Ранее на Украине заявили, что Зеленский торгуется по мобилизации и поставкам оружия.

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