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Спасшего бойца СВО медика поразила деталь в одежде солдата

Медик Батя: в спасенном из окружения ВСУ бойце меня поразила обувь
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РИА «Новости»

Медик с позывным Батя, который проводил осмотр бойца с позывным Кузбасс после того, как солдат прошел восемь километров за десять часов и выбрался из окружения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области, рассказал об одной детали в экипировке, которая его поразила в военнослужащем. Его слова приводит RT.

Доброволец из Кемеровской области с позывным Кузбасс вместе со своими сослуживцами попал в окружение на Курском направлении в ходе выполнения боевого задания. Российский военнослужащий рассказал, что все его боевые товарищи не смогли выбраться из боя, сам Кузбасс получил контузию, и ВСУ, проводившие зачистку, не обратили на него внимание.

Батя, проводивший осмотр, поразился обуви бойца, в которой тот прошел почти восемь километров.

«Он был в резиновых таких тонких, простецких сапогах. Меня это поразило. И несмотря на это, у него ноги не отмерзли, он сам мог идти. Я ему сразу выдал зимние сапоги с теплыми чулками», — рассказал медик.

Сам Кузбасс рассказал, что врачи быстро привели его в чувство, в настоящее время военнослужащий проходит лечение. Что касается ног, то пока они малочувствительны, однако в скором времени боец полностью восстановится, заверил медик.

В октябре доброволец Дарио Ристич, который сражался на стороне России в зоне спецоперации, рассказал о том, как ему удалось выжить. Боец провел семь дней без воды и еды, ему пришлось самостоятельно ампутировать перебитую осколками ногу. Затем его нашли военные Вооруженных сил РФ и эвакуировали.

Ранее Путин упомянул Бога в ответ на вопрос о возможности завершения СВО в 2025 году.

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