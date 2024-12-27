Медик с позывным Батя, который проводил осмотр бойца с позывным Кузбасс после того, как солдат прошел восемь километров за десять часов и выбрался из окружения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области, рассказал об одной детали в экипировке, которая его поразила в военнослужащем. Его слова приводит RT.

Доброволец из Кемеровской области с позывным Кузбасс вместе со своими сослуживцами попал в окружение на Курском направлении в ходе выполнения боевого задания. Российский военнослужащий рассказал, что все его боевые товарищи не смогли выбраться из боя, сам Кузбасс получил контузию, и ВСУ, проводившие зачистку, не обратили на него внимание.

Батя, проводивший осмотр, поразился обуви бойца, в которой тот прошел почти восемь километров.

«Он был в резиновых таких тонких, простецких сапогах. Меня это поразило. И несмотря на это, у него ноги не отмерзли, он сам мог идти. Я ему сразу выдал зимние сапоги с теплыми чулками», — рассказал медик.

Сам Кузбасс рассказал, что врачи быстро привели его в чувство, в настоящее время военнослужащий проходит лечение. Что касается ног, то пока они малочувствительны, однако в скором времени боец полностью восстановится, заверил медик.

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