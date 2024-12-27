29-летний доброволец из Кемеровской области с позывным «Кузбасс» попал в окружение на Курском направлении при выполнении боевого задания. Его сослуживцы погибли, а сам он получил контузию, сообщает RT.

Солдаты ВСУ, проводившие зачистку, приняли его за мертвого. «Кузбасс» рассказал, как остался один среди тел погибших товарищей и украинских солдат и притворялся мертвым, чтобы выжить. Первые дни он провел без движения, питаясь шоколадом и сухпайками, обнаруженными в рюкзаках сослуживцев, и пил воду из лужи.

На пятые сутки противник ослабил патрулирование, и «Кузбасс» начал искать способ связаться с подразделением. На девятые сутки ему удалось выйти на связь и получить координаты эвакуации. Пробираясь ночами, он преодолел 8 км до точки эвакуации, а затем был доставлен в полевой госпиталь, где пришел в себя среди товарищей.

В октябре доброволец Дарио Ристич, воевавший на стороне России в зоне спецоперации, рассказал о том, как ему удалось выжить, несмотря на то, что его уже считали погибшим. Ристич провел семь дней без воды и еды. Как рассказал сам военный, ему пришлось самостоятельно ампутировать перебитую осколками ногу. Затем его нашли военные ВС РФ и эвакуировали.

Ранее появилось видео, как российский военный увернулся от восьми дронов ВСУ за 20 минут.