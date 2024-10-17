Боец СВО, неделю пролежавший без ноги, рассказал о встрече с Богом

Доброволец Дарио Ристич, воевавший на стороне России в зоне спецоперации, рассказал о том, как ему удалось выжить, несмотря на то, что его уже считали погибшим. Слова Ристича передает «Царьград».

О смерти военнослужащего сообщил его командир. Он видел, как Ристич подорвался на мине. Из-за обстрелов со стороны ВСУ сослуживцы не смогли забрать его. Позже сослуживцы узнали, что доброволец жив.

Ристич провел семь дней без воды и еды. Как рассказал сам военный, ему пришлось самостоятельно ампутировать перебитую осколками ногу. Затем его нашли военные ВС РФ и эвакуировали.

Пострадавший боец рассказал, что после взрыва он смог отползти в укрытие и перевязать то, что осталось от его ноги.

«Вдруг я увидел свет вокруг себя, и бог протягивает мне руку и смотрит мне в глаза, мы находимся в этом свете — только я и он», — заявил Ристич.

2 сентября сообщалось, что военнослужащий из ЛНР с позывным «Йети» месяц выживал в поле под Клещеевкой. Российские военные наткнулись на 51-летнего солдата во время прочесывания территории в начале августа. Потерявшийся солдат является членом отряда командира с позывным «Шустрый» спецназа «Ахмат». Во время боестолкновения он отбился от своих, остался без обуви, провизии и связи. Уточняется, что «Йети» фактически остался без еды и пил дождевую воду.

Он попросил солдат ВС РФ оставить его, так как за ним охотился украинский беспилотник, но российские военные помогли ему эвакуироваться. Сейчас с «Йети» все в порядке.

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