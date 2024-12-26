Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин упомянул Бога в ответ на вопрос о возможности завершения СВО в 2025 году

Путин о возможности завершения СВО: я в Бога верю, а Бог с нами

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о возможности завершения конфликта на Украине в 2025 году. Трансляцию ведет телеканал «Россия 24».

«Я в Бога верю, а Бог с нами», — сказал он.

16 декабря Путин на коллегии Минобороны заявил, что 2024 год стал знаковым в плане достижения целей спецоперации на Украине. По его словам, Вооруженные силы Российской Федерации прочно завладели стратегической инициативой на всей линии боевого соприкосновения.

В конце ноября депутат Государственной думы, член комитета по обороне Виктор Заварзин указал на успехи ВС РФ на всей линии фронта в зоне спецоперации. Он подчеркнул, что Россия в ходе СВО отталкивается от своих планов и строго их выполняет. Сейчас «идет успех на всем фронте, на всей линии соприкосновения», указал Заварзин.

Ранее Путин назвал главную причину всех успехов России.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами