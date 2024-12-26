Путин упомянул Бога в ответ на вопрос о возможности завершения СВО в 2025 году

Путин о возможности завершения СВО: я в Бога верю, а Бог с нами

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о возможности завершения конфликта на Украине в 2025 году. Трансляцию ведет телеканал «Россия 24».

«Я в Бога верю, а Бог с нами», — сказал он.

16 декабря Путин на коллегии Минобороны заявил, что 2024 год стал знаковым в плане достижения целей спецоперации на Украине. По его словам, Вооруженные силы Российской Федерации прочно завладели стратегической инициативой на всей линии боевого соприкосновения.

В конце ноября депутат Государственной думы, член комитета по обороне Виктор Заварзин указал на успехи ВС РФ на всей линии фронта в зоне спецоперации. Он подчеркнул, что Россия в ходе СВО отталкивается от своих планов и строго их выполняет. Сейчас «идет успех на всем фронте, на всей линии соприкосновения», указал Заварзин.

Ранее Путин назвал главную причину всех успехов России.