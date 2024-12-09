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На Западе заявили о недооценке российских подводных лодок «Ясень»

TNI: Запад недооценивает вооруженные «Цирконами» российские АПЛ «Ясень»

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РИА «Новости»

Страны Запада недооценивают возможности российских многоцелевых атомных подводных лодок (АПЛ) проекта 885М «Ясень-М». Об этом пишет американское издание The National Interest (TNI).

Авторы материала напомнили, что эти АПЛ способны нести гиперзвуковые противокорабельные ракеты «Циркон».

«Западные державы продолжают недооценивать российские военные технологии на свой страх и риск, особенно на стратегическом уровне. В частности, российских атомных подводных лодок», — говорится в сообщении.

До этого военный эксперт Драго Боснич заявил, что представители Запада «испытывают страх» перед потенциалом ракеты «Циркон».

Он обратил внимание, что ракета может быть запущена с различных платформ, будь то подводные лодки или надводные корабли. Специалист отметил, что российская ракета может нести ядерное оружие, хотя и ее обычные возможности «не менее беспокоят НАТО».

Ранее сообщалось, что ВМФ России получит еще три подлодки новейшего проекта.

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