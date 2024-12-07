Западные представители боятся потенциала российской ракеты «Циркон». Об этом заявил военный эксперт Драго Боснич в статье для InfoBRICS.

«Политический Запад особенно напуган многоцелевыми возможностями «Циркона», поскольку он может быть запущен с различных платформ, будь то подводные лодки, надводные корабли и/или наземные платформы», — говорится в статье.

По словам автора материала, российская ракета может нести ядерное оружие, хотя и ее обычные возможности «не менее беспокоят НАТО», потому что ее скорость и энергия не сравнимы с другим подобным оружием на мировой арене. Боснич отметил, что западные страны прибегают к пропаганде, чтобы «очернить «Циркон», маскируя свою неполноценность.

До этого американский журнал TWZ писал, что Соединенные Штаты и НАТО наблюдали за совместными учениями Военно-морского флота (ВМС) и Воздушно-космических сил (ВКС) России в восточной части Средиземного моря, во время которых были запущены высокоточные ракеты «Циркон», «Калибр» и «Оникс». По данным автора статьи, в ходе слежки было получено много новых высококачественных разведданных о «Цирконе» и других системах.

Ранее в Службе внешней разведки раскрыли планы Запада по разделу Украины.