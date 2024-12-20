Гендиректор «Севмаша» сообщил, что АПЛ «Архангельск» прошла все испытания

«Севмаш»: АПЛ «Архангельск» прошла все испытания и готова к передаче в ВМФ

Атомная подводная лодка »Архангельск» прошла все испытания и готова к передаче в Военно-морской флот (ВМФ) РФ. Об этом РИА Новости рассказал генеральный директор «Севмаша» Михаил Будниченко.

«Атомный подводный крейсер «Архангельск» проекта «Ясень-М» был выведен из эллинга в ноябре прошлого года. Прошел все этапы в соответствии с графиками, утвержденными Минобороны России», — поделился гендиректор завода.

Он добавил, что в настоящее время подлодку готовят к передаче в состав ВМФ.

До этого американское издание The National Interest писало, что страны Запада недооценивают возможности российских многоцелевых атомных подводных лодок (АПЛ) проекта 885М «Ясень-М». Отмечалось, что они способны нести гиперзвуковые противокорабельные ракеты «Циркон».

Военный эксперт Драго Боснич в статье для InfoBRICS подчеркивал, что на Западе боятся потенциала «Цирконов», потому что их скорость и энергия не сравнимы с другим подобным оружием на мировой арене.

Ранее стало известно, когда флоту РФ передадут атомную подлодку «Князь Пожарский».