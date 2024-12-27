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Рогов заявил о мощном взрыве в Запорожье

Рогов: взрыв в Запорожье был большой мощности
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Взрыв в городе Запорожье был большой мощности, его природа и последствия уточняются. Об этом РИА Новости рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Он подчеркнул, что в жилых домах в городе от взрыва затряслись стекла.

19 декабря сообщалось, что несколько инфраструктурных объектов, которые находятся на подконтрольной Киеву территории Запорожской области, получили повреждения.

Вечером 17 декабря в украинской столице произошел взрыв. Соответствующие звуки раздались до того, как в городе объявили воздушную тревогу.

Как сообщили местные СМИ, после взрыва в Киеве начались перебои с электричеством и водоснабжением. Но другие детали о ситуации в населенном пункте не приводились.

16 декабря журналисты украинского издания «Страна.ua» сообщили, что в городе Херсоне произошли несколько взрывов. Сейчас данный населенный пункт находится под контролем Киева.

Ранее на Украине после взрывов выявили повреждение железнодорожной станции.

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