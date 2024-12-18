В Киеве начались перебои с электричеством после взрыва

17 декабря поздно вечером в Киеве произошел взрыв, после чего начались перебои с электричеством и водоснабжением. Об этом сообщают украинские СМИ.

Взрыв произошел перед объявлением воздушной тревоги, сирены звучали в городе с 23:09 до 23:23 по московскому времени.

Согласно онлайн-карте министерства цифровой трансформации Украины, режим воздушной тревоги был объявлен также в Киевской, Днепропетровской, Житомирской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Черниговской и Харьковской областях.

Во вторник вечером украинское издание «Страна.ua» сообщило, что новые графики отключений электроснабжения, введенные по всей территории Украины 16 декабря, в первый же день дали сбой.

8 декабря на Украине временно отключали свет для населения и коммерческих компаний с 14 до 18 часов. Причиной временного введения ограничений стало повреждение энергообъектов страны вследствие массированного удара Вооруженных сил РФ по объектам энергетической инфраструктуры страны 28 ноября.

Ранее депутат Госдумы призвал лишать украинцев тепла и света.