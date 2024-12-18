Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Киеве начались перебои с электричеством после взрыва

В Киеве после взрыва начались перебои с электричеством и водоснабжением

close
Reuters

17 декабря поздно вечером в Киеве произошел взрыв, после чего начались перебои с электричеством и водоснабжением. Об этом сообщают украинские СМИ.

Взрыв произошел перед объявлением воздушной тревоги, сирены звучали в городе с 23:09 до 23:23 по московскому времени.

Согласно онлайн-карте министерства цифровой трансформации Украины, режим воздушной тревоги был объявлен также в Киевской, Днепропетровской, Житомирской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Черниговской и Харьковской областях.

Во вторник вечером украинское издание «Страна.ua» сообщило, что новые графики отключений электроснабжения, введенные по всей территории Украины 16 декабря, в первый же день дали сбой.

8 декабря на Украине временно отключали свет для населения и коммерческих компаний с 14 до 18 часов. Причиной временного введения ограничений стало повреждение энергообъектов страны вследствие массированного удара Вооруженных сил РФ по объектам энергетической инфраструктуры страны 28 ноября.

Ранее депутат Госдумы призвал лишать украинцев тепла и света.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами