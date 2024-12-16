Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне

«Страна.ua»: в Херсоне произошли взрывы

close
IMAGO/Martin Dziadek/Global Look Press

В Херсоне, подконтрольном Киеву, произошли взрывы. Об этом сообщается в Telegram-канале украинского издания «Страна.ua».

«Снова сообщают о взрывах в Херсоне», — отмечается в публикации, размещенной в 22:46 по московскому времени.

Незадолго до этого — в 21:42 — «Страна.ua» также сообщало о взрывах в городе. Информацию подтверждает издание «Общественное. Новости».

Какие-либо подробности украинские СМИ не приводят.

14 декабря партизанская организация «Херсонское сопротивление» сообщала, что украинские войска заминировали мост через реку Кошевая в Херсоне. По информации подпольщиков, военные ВСУ также оставляют в канализационных шахтах и катакомбах оружие и взрывчатку для будущих диверсантов. Кроме того, в Херсоне минируются стратегически важные места и здания, в том числе в историческом центре.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в разных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее Сальдо предупредил о подготовке ВСУ Херсона к противодействию российским военным.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами