Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне

В Херсоне, подконтрольном Киеву, произошли взрывы. Об этом сообщается в Telegram-канале украинского издания «Страна.ua».

«Снова сообщают о взрывах в Херсоне», — отмечается в публикации, размещенной в 22:46 по московскому времени.

Незадолго до этого — в 21:42 — «Страна.ua» также сообщало о взрывах в городе. Информацию подтверждает издание «Общественное. Новости».

Какие-либо подробности украинские СМИ не приводят.

14 декабря партизанская организация «Херсонское сопротивление» сообщала, что украинские войска заминировали мост через реку Кошевая в Херсоне. По информации подпольщиков, военные ВСУ также оставляют в канализационных шахтах и катакомбах оружие и взрывчатку для будущих диверсантов. Кроме того, в Херсоне минируются стратегически важные места и здания, в том числе в историческом центре.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в разных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее Сальдо предупредил о подготовке ВСУ Херсона к противодействию российским военным.