Одна из железнодорожных станций, расположенных в подконтрольной украинским властям части Херсонской области, получила повреждения. Об этом сообщил местный телеканал «Мы — Украина».

По информации журналистов, регион подвергся атаке. Речь идет о территории, которая находится под контролем Киева.

В результате ущерб был нанесен не только железнодорожной станции, но и двум газопроводам. Кроме того, повреждения выявили на станции технического обслуживания.

Где именно находятся получившие урон объекты, в материале не уточняется.

Утром 15 декабря глава назначенной украинскими властями администрации Запорожской области Иван Федоров сообщил, что в подконтрольной Киеву части региона были повреждены несколько инфраструктурных объектов. Как отметил чиновник, за минувшие сутки на вверенной ему территории произошли не менее 429 взрывов.

В тот же день урон получил один объект инфраструктуры в городе Николаеве, который находится на юге Украины. При этом никаких подробностей о случившемся не поступало.

Ранее российские военные нанесли массированный удар по Украине в ответ на атаки по РФ с использованием ракет ATACMS.