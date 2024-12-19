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Объекты инфраструктуры в подконтрольной Киеву части Запорожья получили урон

Федоров: в подконтрольной Киеву части Запорожья выявили повреждение объектов

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Sofiia Gatilova/Reuters

Несколько инфраструктурных объектов, которые находятся на подконтрольной Киеву территории Запорожской области, получили повреждения. Об этом в своем Telegram-канале написал глава назначенной украинскими властями администрации региона Иван Федоров.

Он не стал раскрывать подробности произошедшего. В том числе это касается количества объектов, которым был нанесен урон, и их точного месторасположения.

При этом, по данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, ночью в Запорожской области два раза объявляли воздушную тревогу. Речь идет только о той части региона, которую контролирует Киев.

Вечером 17 декабря в украинской столице произошел взрыв. Соответствующие звуки раздались до того, как в городе объявили воздушную тревогу.

Как сообщили местные СМИ, после взрыва в Киеве начались перебои с электричеством и водоснабжением. Но другие детали о ситуации в населенном пункте не приводились.

16 декабря журналисты украинского издания «Страна.ua» заявили, что в городе Херсоне произошли несколько взрывов. Сейчас данный населенный пункт находится под контролем Киева.

Ранее на Украине после взрывов выявили повреждение железнодорожной станции.

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