WP: солдаты ВСУ надеются на перемирие с Россией

Украинские военные надеются на перемирие с Россией в 2025 году, они хотят передышки. Об этом пишет издание Washington Post (WP).

«На вопрос о возможном прекращении огня в 2025 году, солдаты <...> сказали, что будут приветствовать передышку», — говорится в сообщении.

Как рассказал изданию военный Феликс из 33-й механизированной бригады ВСУ, солдаты истощены боевыми действиями. Подразделению не хватает людей на важных тыловых должностях.

Он надеется, что достичь мира можно будет благодаря мерам избранного президента США Дональда Трампа, поскольку украинские власти не смогли это сделать.

Недавно украинский политолог Владимир Фесенко заявил о маловероятности переговоров между Трампом и президентом РФ Владимиром Путиным в ближайшее время.

19 декабря в ходе прямой линии российский президент сообщил о готовности встретиться с Трампом, если тот захочет.

Ранее в Совфеде РФ оценили возможность урегулирования на Украине до инаугурации Трампа.