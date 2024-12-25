В Совфеде РФ оценили возможность урегулирования на Украине до инаугурации Трампа

Сенатор Косачев: до инаугурации Трампа никакой конкретики по Украине не будет

Вице-спикер верхней палаты российского парламента Константин Косачев заявил, что до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа никакой конкретики от американского правительства по вопросу урегулирования на Украине ждать не стоит. Об этом пишет РИА Новости.

Как сказал член Совета Федерации РФ, в ходе выборов в США перспективам завершения боевых действий на Украине было уделено особое внимание. Однако «убедительная победа» Трампа, обещавшего добиться окончания конфликта всего за 24 часа, не дала четкого понимания, как именно будущий глава государства собирается реализовывать свои инициативы.

«До 20 января [2025 года] никакой конкретики явно не будет, и ни один прогноз [по урегулированию конфликта между Москвой и Киевом] до инаугурации нового президента не будет точным», — подчеркнул сенатор.

По его словам, даже состав будущих сотрудников администрации Трампа не вносит ясности в вопрос о том, какой позиции новый американский лидер будет придерживаться по отношению к украинскому кризису. Команда избранного главы государства продолжает говорить о стремлении к завершению вооруженного противостояния, но «конкретные идеи пока не сформулированы».

На этом фоне высказывания Трампа о ситуации на Украине можно толковать по-разному. В частности, Киев рассчитывает, что так называемый «мир через силу» будет подразумевать укрепление его собственных позиций на возможных переговорах с Москвой.

«В этом ключе [украинские власти] методично давят на самого Трампа и его окружение вместе с европейскими союзниками», — резюмировал Косачев.

Ранее британский аналитик не исключил, что президент РФ Владимир Путин и Дональд Трамп проведут встречу после инаугурации последнего.