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На Украине усомнились, что Трампу удастся договориться с Путиным

Украинский политолог Фисенко усомнился, что Трамп сможет надавить на Путина
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Evan Vucci/AP

Маловероятно, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине между избранным президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным состоятся в ближайшее время. Об этом заявил украинский политолог Владимир Фесенко в беседе с Der Spiegel.

По его словам, на данный момент у избранного президента США нет настоящего мирного плана по урегулированию конфликта. Кроме того, Кремль занял «очень жесткую переговорную позицию», что якобы не только затрудняет начало диалога, но и его успешное завершение.

Фисенко считает, что пока фронт не стабилизируется, стороны не сядут за стол переговоров. Политолог также усомнился, что у Дональда Трампа есть «эффективные средства давления» на Владимира Путина и Россию, чтобы добиться прекращения огня.

19 декабря в ходе прямой линии российский президент сообщил о готовности встретиться с Трампом, если тот захочет. 22 декабря Трамп заявил, что будет ждать встречи с Путиным для урегулирования российско-украинского конфликта.

Трамп назвал российско-украинский конфликт ужасным, а также повторил, что если бы он был президентом вместо действующего главы Белого дома Джо Байдена, то подобного не произошло бы.

Ранее в Совфеде предположили сроки встречи Путина и Трампа.

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