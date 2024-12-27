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В ВСУ опасаются прекращения помощи от США

WP: в ВСУ жалуются на низкий боевой дух и боятся прекращения помощи США
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Maksym Kishka/Reuters

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) жалуются на снижение боевого духа и выражают опасения относительно прекращения помощи со стороны Вашингтона. Об этом сообщает The Washington Post.

Ряд украинских военных в разговоре с изданием выразили сомнения в скором прекращении конфликта, а также предположили, что Вашингтон при президентстве Дональда Трампа прекратит военную помощь, если украинская сторона не согласится на территориальные уступки.

По словам замкомандира батальона в 33-й механизированной бригаде ВСУ, боевой дух в войсках падает все ниже и ниже.

24 декабря сообщалось, что разведывательные ведомства Соединенных Штатов намерены изучить возможность остановки военной и финансовой поддержки Украины.

22 декабря сообщалось, что избранный президент США Дональд Дональд Трамп отправил Зеленскому письмо, в котором призвал его начать думать о мирных переговорах и территориальных уступках.

16 декабря Трамп заявил, что Зеленскому следует готовиться к заключению договора о завершении конфликта с Россией. Будущий глава Белого дома подчеркнул, что намерен провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы попытаться добиться прекращения конфликта на Украине.

Ранее в США рассказали, на что тратят их деньги на Украине.

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