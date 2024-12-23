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В США рассказали, на что тратят их деньги на Украине

Сенатор Пол: миллионы долларов США уходят на украинских тиктокеров
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Reuters

Сенатор-республиканец Рэнд Пол заявил, что миллионы долларов из выделяемых Киеву средств тратятся на украинских тиктокеров. Об этом сообщает портал Responsible Statecraft.

По его словам, американские налогоплательщики предоставили Киеву почти $174 млрд в виде помощи и военной поддержки с начала конфликта, а в Госдепартаменте решили выделить дополнительно $4,8 млн на статью под названием «КИЕВ, Украина, связи с общественностью — сотрудники-инфлюенсеры».

Сенатор утверждает, что в этом году власти США финансировали украинских тиктокеров и Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)-блогеров.

До этого стало известно, что западные государства за три года с момента эскалации конфликта выделили $238,5 млрд на помощь Украине, что составляет почти 90% расходов бюджета страны за соответствующий период.

При этом изначально США и их союзники обещали выделить на поддержку Украины еще больше средств — $416 млрд. Но в итоге реальный объем помощи оказался на 43% меньше.

Ранее МВФ обновил условия Украине для продолжения финансирования.

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