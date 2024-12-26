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Лукашенко нарубил дров перед саммитом ЕАЭС

Лукашенко наколол дров перед заседанием совета ЕАЭС
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Телеграм-канал «Пул Первого»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочего визита в Ленинградскую область наколол дров перед заседанием Высшего евразийского экономического совета. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул первого».

«Рабочее утро Первого. А как перед важными переговорами разминаетесь вы?» — говорится в публикации.

Белорусский лидер отправился в Санкт-Петербург 25 декабря для участия в неформальном саммите СНГ и заседании Высшего евразийского экономического совета. Неформальную встречу глав стран-участников СНГ решили провести в окрестностях города. Площадкой саммита был выбран Ледовый дворец на территории всесезонного курорта «Игора».

До этого Лукашенко показал, как рубить дрова, на чемпионате и продемонстрировал топор отечественного производства. Во время конкурса по рубке дров Лукашенко взял белорусский топор и рассказал, как правильно это делать. Белорусский топор, показанный президентом, несколько тяжелее импортных аналогов и выделяется хорошим качеством.

Ранее Лукашенко раскрыл заработок за 2023 год.
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