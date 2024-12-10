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Лукашенко заявил, что не будет отправлять граждан на войну

Лукашенко: белорусов не будут посылать на войну

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x99/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Белорусов не будут отправлять на войну, поскольку нужно защищать свою страну. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе встречи с работниками предприятия «Пожстаб», передает БелТА.

По его словам, НАТО и США находятся за спиной, а Польша хочет «оттяпать» западную территорию страны. Он подчеркнул, что Белоруссии нужен мир, чтобы люди могли спокойно работать.

«Но для того, чтобы воевать, надо что-то иметь в руках. Мы это делаем – от народного ополчения, территориальной обороны до вооруженных сил. Все выстроено. Но, я думаю, мы без этого обойдемся. И никого мы никуда не собираемся посылать. Нам надо свое отстоять», — заявил он.

По словам Лукашенко, воевать на территории Белоруссии тяжело из-за лесисто-болотной местности.

До этого Лукашенко выразил уверенность, что новые власти в Сирии не станут рвать отношения с республикой и РФ. По его словам, сирийский лидер Башар Асад не имел достаточно ресурсов, чтобы быть диктатором. В связи с этим Лукашенко пришел к выводу, что смена власти в ближневосточной республике произошла при участии Запада.

Ранее журналисты сообщили, что российские военные покинули две базы в Сирии.

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