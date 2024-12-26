Курский чиновник вышел из БАРС, куда вступил «по зову долга»

Вступивший в российский «Боевой армейский резерв страны» (БАРС) по зову долга вице-губернатор Курской области Константин Поляков вышел из отряда. Об этом сообщает портал «Площадь» со ссылкой на источник.

«В октябре Поляков заявлял, что не мог остаться в стороне, пока враг находится на Курской земле, и призывал всех курян вступать в отряд. В декабре он резко пересмотрел свое отношение. Как отмечает источник «Площади», это связано со сменой губернатора», — говорится в публикации.

Портал отмечает, что Поляков принял решение покинуть отряд якобы после того, как врио губернатора региона был назначен Александр Хинштейн вместо прежнего главы Алексея Смирнова. «Площадь» утверждает, что чиновник якобы захотел продолжить работу в команде Хинштейна.

Контракт с БАРС Поляков заключил 23 октября. У выхода из военкомата чиновник записал видео, в котором сообщил, что считает службу в отряде своим долгом и призвал всех «вступить в добровольческий отряд».

5 декабря президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Хинштейна врио губернатора Курской области. В интервью газете «Коммерсантъ» врио губернатора рассказал, что жители региона «истосковались по нормальному человеческому общению». С первых дней на посту Хинштейну поступило много жалоб от курян — такой «вал обращений и жалоб» говорит об отсутствии должной коммуникации между курскими властями и жителями региона.

Ранее Путин объяснил назначение Хинштейна в Курскую область.