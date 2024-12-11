Хинштейн заявил, что куряне «истосковались по нормальному общению»

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в интервью газете «Коммерсантъ» отметил, что жители региона «истосковались по нормальному человеческому общению».

«Судя по реакции людей, они здорово истосковались по нормальному человеческому общению. На этой неделе проведу и первую прямую линию, куда уже начали стекаться вопросы: их анализ также позволит оценить ситуацию», — сказал он.

Хинштейн также заявил, что с первых дней на посту врио губернатора ему поступило много жалоб от жителей региона. По его словам, такой «вал обращений и жалоб» говорит об отсутствии должной коммуникации между курскими властями и жителями региона. Хинштейн дал поручения врио председателя правительства области представить конкретные предложения.

5 декабря президент России Владимир Путин подписал указ, наделяющий депутата Госдумы Александра Хинштейна полномочиями врио губернатора Курской области. Глава государства объяснил назначение Хинштейна врио главы Курской области тем, что в регионе востребовано кризисное управление.

Ранее Хинштейн заявил о необходимости ведения соцсетей курскими чиновниками.