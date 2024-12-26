Долги Украины лягут на США, когда сама Украина перестанет существовать. Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер, отвечая на вопрос американского журналиста Такера Карлсона, который поинтересовался у своих подписчиков в социальной сети X, должен ли Киев вернуть все долги по кредитам.

«Украины не будет, этот долг перейдет к нам», — написал Риттер.

Бывший разведчик ответил, что именно так происходит, когда страна проигрывает прокси-войну.

24 декабря Риттер заявил, что у Украины не получится остановить наступление российской армии, а страна движется «прямо в ад».

До этого бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что удары ВСУ по гражданским объектам на территории России говорят о слабости и отчаянии Киева. По его словам, когда начинаются атаки на гражданские цели, не имеющие военного значения, это является «признаком большой слабости». Джонсон также напомнил, что запасы дальнобойного оружия у Украины сильно ограничены.

Ранее в России предрекли «удары возмездия» по Украине на Новый год.