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Бывший американский военный разведчик заявил, что за долги Украины будут платить США

Риттер предупредил США о долгах, когда Украина перестанет существовать
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Kevin Lamarque/Reuters

Долги Украины лягут на США, когда сама Украина перестанет существовать. Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер, отвечая на вопрос американского журналиста Такера Карлсона, который поинтересовался у своих подписчиков в социальной сети X, должен ли Киев вернуть все долги по кредитам.

«Украины не будет, этот долг перейдет к нам», — написал Риттер.

Бывший разведчик ответил, что именно так происходит, когда страна проигрывает прокси-войну.

24 декабря Риттер заявил, что у Украины не получится остановить наступление российской армии, а страна движется «прямо в ад».

До этого бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что удары ВСУ по гражданским объектам на территории России говорят о слабости и отчаянии Киева. По его словам, когда начинаются атаки на гражданские цели, не имеющие военного значения, это является «признаком большой слабости». Джонсон также напомнил, что запасы дальнобойного оружия у Украины сильно ограничены.

Ранее в России предрекли «удары возмездия» по Украине на Новый год.

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