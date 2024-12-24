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В России предрекли «удары возмездия» по Украине на Новый год

Полковник Матвийчук предрек удары возмездия по Украине на Новый год
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Станислав Красильников/РИА Новости

Россия может атаковать Украину ракетами «Орешник» на Новый год в качестве «удара возмездия». Такое мнение в беседе с News.ru высказал военный эксперт и полковник в отставке Анатолий Матйвийчук.

Он отметил, что ВСУ к концу года «столько нагадили», что ВС РФ могут нанести «удар возмездия», в том числе «Орешником, чтобы не дать военному руководству Украины спокойно встретить Новый год. Россия может поставить их в такое положение, когда придется решать – продолжать боевые действия или предпринимать усилия по заключению мира, считает эксперт.

«Энергетическая система еще полностью не уничтожена, можно устроить им полный блэкаут. Предположу, что мы нанесем удар по центрам принятия решений в Киеве и Львове, по объектам энергетики и военно-промышленного комплекса», — сказал Матвийчук.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил про предупреждение главы российского государства Владимира Путина и заявил, что Украина будет сталкиваться с «ударами возмездия» за атаки по объектам на территории России.

Ранее Путин назвал выпуск «Орешника» историческим событием.

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