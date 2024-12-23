Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экс-аналитик ЦРУ увидел «слабость и отчаяние» в действиях Украины

Экс-агент ЦРУ Джонсон: удары ВСУ по гражданским объектам говорят о слабости Киева
close
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по гражданским объектам на территории России говорят о слабости и отчаянии Киева. Такую точку зрения в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom высказал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

По его словам, когда начинаются атаки на гражданские цели, не имеющие военного значения, это является «признаком большой слабости». Джонсон также напомнил, что запасы дальнобойного оружия у Украины сильно ограничены.

«В особенности это касается ATACMS. Соединенные Штаты не смогут заменить то, чем стреляет Украина, поэтому, когда Украина стреляет и поражает гражданские объекты в Курске или когда они используют эти беспилотники, которые поражают дома в Казани, <…> это переход к своего рода режиму отчаяния с их стороны», — сказал эксперт.

Украинский лидер Владимир Зеленский все больше отчаивается и говорит безумные вещи, поскольку осознает, что избранный президент США Дональд Трамп ему не друг, каким был Байден, указал экс-аналитик ЦРУ.

Утром 21 декабря Вооруженные силы Украины атаковали Казань беспилотными летательными аппаратами. Согласно данным пресс-службы главы Татарстана, было зафиксировано восемь прилетов дронов, шесть из которых пришлись на жилые дома.

Ранее Зеленского призвали «совершить акт героизма» и уйти в отставку.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами