Удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по гражданским объектам на территории России говорят о слабости и отчаянии Киева. Такую точку зрения в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom высказал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

По его словам, когда начинаются атаки на гражданские цели, не имеющие военного значения, это является «признаком большой слабости». Джонсон также напомнил, что запасы дальнобойного оружия у Украины сильно ограничены.

«В особенности это касается ATACMS. Соединенные Штаты не смогут заменить то, чем стреляет Украина, поэтому, когда Украина стреляет и поражает гражданские объекты в Курске или когда они используют эти беспилотники, которые поражают дома в Казани, <…> это переход к своего рода режиму отчаяния с их стороны», — сказал эксперт.

Украинский лидер Владимир Зеленский все больше отчаивается и говорит безумные вещи, поскольку осознает, что избранный президент США Дональд Трамп ему не друг, каким был Байден, указал экс-аналитик ЦРУ.

Утром 21 декабря Вооруженные силы Украины атаковали Казань беспилотными летательными аппаратами. Согласно данным пресс-службы главы Татарстана, было зафиксировано восемь прилетов дронов, шесть из которых пришлись на жилые дома.

Ранее Зеленского призвали «совершить акт героизма» и уйти в отставку.