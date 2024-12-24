Экс-разведчик Риттер счел, что у Украины нет шансов остановить наступление ВС РФ

Военный аналитик и бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что у Украины не получится остановить наступление ВС РФ, а республика движется «прямо в ад». Его слова приводит YouTube-канал Judging Freedom.

По его словам, наступление России «невозможно остановить, и оно не будет остановлено, такова реальность». Аналитик утверждает, что Украина продолжает расходовать свой людской потенциал, это «очень хорошо получается в последнее время». Риттер также напомнил, что Киев регулярно совершает террористические акты на территории России.

Отвечая на вопрос о том, в каком направлении двигается республика, Риттер заявил, что она направляется «прямо в ад».

Накануне бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что удары ВСУ по гражданским объектам на территории России говорят о слабости и отчаянии Киева. По его словам, когда начинаются атаки на гражданские цели, не имеющие военного значения, это является «признаком большой слабости». Джонсон также напомнил, что запасы дальнобойного оружия у Украины сильно ограничены.

Ранее в России предрекли «удары возмездия» по Украине на Новый год.