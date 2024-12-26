Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Генерал ВСУ призвал прекратить боевые действия

Генерал ВСУ Романенко: Украина больше не может воевать из-за нехватки ресурсов
close
Ukrainian Armed Forces/Reuters

Бывший замначальника генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко заявил в интервью YouTube-каналу UkrLife, что Украина больше не может продолжать вооруженный конфликт из-за нехватки ресурсов.

Он пояснил, что у Украины ограничены ресурсы для боевых действий по освобождению территорий и ведению вооруженного конфликта.

Несмотря на это, Романенко заявил, что Украина должна бороться за «приемлемые условия» для достижения мира.

До этого сообщалось, что Вооруженным силам России осталось продвинуться менее 10 километров для выхода на территорию Днепропетровской области.

Недавно военно-политический эксперт Ян Гагин заявил, что российские солдаты могут взять под контроль город Курахово в Донецкой народной республике уже за считанные недели.

17 декабря экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что дополнительные человеческие ресурсы не решат проблемы Вооруженных сил Украины. Он также считает, что демографическая структура Украины напоминает песочные часы: широкая часть сверху и внизу, а середина сужена. Эксперт объяснил, что «узкое место» в этой структуре — это мужчины и женщины в возрасте от 18 до 24 лет.

Ранее военный историк рассказал о проблемах ВСУ с логистикой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами