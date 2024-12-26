Генерал ВСУ Романенко: Украина больше не может воевать из-за нехватки ресурсов

Бывший замначальника генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко заявил в интервью YouTube-каналу UkrLife, что Украина больше не может продолжать вооруженный конфликт из-за нехватки ресурсов.

Он пояснил, что у Украины ограничены ресурсы для боевых действий по освобождению территорий и ведению вооруженного конфликта.

Несмотря на это, Романенко заявил, что Украина должна бороться за «приемлемые условия» для достижения мира.

До этого сообщалось, что Вооруженным силам России осталось продвинуться менее 10 километров для выхода на территорию Днепропетровской области.

Недавно военно-политический эксперт Ян Гагин заявил, что российские солдаты могут взять под контроль город Курахово в Донецкой народной республике уже за считанные недели.

17 декабря экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что дополнительные человеческие ресурсы не решат проблемы Вооруженных сил Украины. Он также считает, что демографическая структура Украины напоминает песочные часы: широкая часть сверху и внизу, а середина сужена. Эксперт объяснил, что «узкое место» в этой структуре — это мужчины и женщины в возрасте от 18 до 24 лет.

Ранее военный историк рассказал о проблемах ВСУ с логистикой.