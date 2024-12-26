Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил массированный удар по энергетике страны. Об этом сообщается в Telegram-канале главы республики.

Зеленский подчеркнул, что отключения электричества были зафиксированы в ряде регионов страны. Специалисты работают над восстановлением подачи света, добавил президент Украины.

25 декабря в министерстве обороны России заявили, что российские войска нанесли удар по объектам энергетической инфраструктуры Украины.

16 декабря глава Минобороны РФ Андрей Белоусов заявил, что российским высокоточным оружием нанесен крупный урон военно-промышленному комплексу Украины и связанной с ним энергетической системе. Киев лишился возможности производить боеприпасы.

21 ноября российский президент Владимир Путин сообщил, что в ответ на действия западных стран Москва ударила по военному объекту в Днепропетровске с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник». Подробнее о работе нового российского оружия — в материале «Газеты.Ru».

Ранее ВС РФ ударили высокоточным оружием по объектам энергетики, обеспечивающим ВПК Украины.