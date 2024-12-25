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В ХАМАС заявили, что Израиль выдвинул новые условия о прекращении огня в Газе

ХАМАС: Израиль выдвинул новые условия по выводу войск из сектора Газа
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Yousef Mohammed/Keystone Press Agency/Global Look Press

Израиль выдвинул новые условия о выводе войск из сектора Газа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ХАМАС.

В палестинском движении утверждают, что власти Израиля выдвинули требования, связанные с выводом войск, прекращением огня, обменом пленными и возвращением перемещенных лиц. В настоящий момент в Дохе при посредничестве Катара и Египта проходят переговоры по Газе.

23 декабря премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в переговорах по сектору Газа и обмену заложниками есть «определенный прогресс».

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября 2023 года, когда тысячи вооруженных сторонников движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа. В ответ премьер Израиля объявил, что страна находится в состоянии войны.

19 ноября 2024 года Нетаньяху сообщил, что Тель-Авив выплатит по $5 млн за каждого заложника, которого помогут вызволить из плена палестинской организации.

Ранее Израиль сообщил о ликвидации еще одного участника движения ХАМАС в гуманитарной зоне.

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