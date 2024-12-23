Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Израиле заявили о прогрессе в переговорах по сектору Газа и обмену заложниками

Нетаньяху: в переговорах по Газе и обмену заложниками есть определенный прогресс
close
Eduardo Munoz/Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в переговорах по сектору Газа и обмену заложниками есть «определенный прогресс». Об этом сообщает РИА Новости.

«В переговорах об обмене заложников достигнут определенный прогресс, но неизвестно, сколько времени еще понадобится (для заключения сделки. — «Газета.Ru»)», — сказал Нетаньяху на заседании Кнессета.

19 декабря газета «Известия» со ссылкой на офис премьер-министра Израиля и источник в движении ХАМАС сообщала, что переговоры об освобождении удерживаемых в Газе заложников сейчас активно ведутся. Издание отмечало, что в Газе сейчас удерживаются 100 заложников, в числе которых два гражданина Российской Федерации.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября 2023 года, когда тысячи вооруженных сторонников движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа. В ответ премьер Израиля объявил, что страна находится в состоянии войны.

19 ноября 2024 года Нетаньяху сообщил, что еврейское государство выплатит по $5 млн за каждого заложника, которого помогут вызволить из плена палестинской организации.

Ранее ХАМАС согласился отпустить некоторых заложников.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами