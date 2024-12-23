В Израиле заявили о прогрессе в переговорах по сектору Газа и обмену заложниками

Нетаньяху: в переговорах по Газе и обмену заложниками есть определенный прогресс

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в переговорах по сектору Газа и обмену заложниками есть «определенный прогресс». Об этом сообщает РИА Новости.

«В переговорах об обмене заложников достигнут определенный прогресс, но неизвестно, сколько времени еще понадобится (для заключения сделки. — «Газета.Ru»)», — сказал Нетаньяху на заседании Кнессета.

19 декабря газета «Известия» со ссылкой на офис премьер-министра Израиля и источник в движении ХАМАС сообщала, что переговоры об освобождении удерживаемых в Газе заложников сейчас активно ведутся. Издание отмечало, что в Газе сейчас удерживаются 100 заложников, в числе которых два гражданина Российской Федерации.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября 2023 года, когда тысячи вооруженных сторонников движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа. В ответ премьер Израиля объявил, что страна находится в состоянии войны.

19 ноября 2024 года Нетаньяху сообщил, что еврейское государство выплатит по $5 млн за каждого заложника, которого помогут вызволить из плена палестинской организации.

Ранее ХАМАС согласился отпустить некоторых заложников.