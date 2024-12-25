Израиль сообщил о ликвидации еще одного участника движения ХАМАС в гуманитарной зоне

Еще один участник палестинского движения ХАМАС, действовавший в гуманитарной зоне в Хан-Юнисе, ликвидирован в результате израильского удара. Об этом сообщается в Telegram-канале Армии обороны Израиля.

«Это еще один пример систематического использования организацией ХАМАС гражданской инфраструктуры и населения Газы в нарушение международного права», — подчеркнули в ведомстве.

Перед ударом были предприняты многочисленные шаги для снижения риска причинения вреда гражданским лицам, заверили в ЦАХАЛ. В Армии обороны Израиля добавили, что использовали точные боеприпасы и вели воздушное наблюдение.

23 декабря ЦАХАЛ заявил, что в результате авиаудара Военно-воздушных сил Израиля был уничтожен участник палестинского движения ХАМАС, тоже действовавший в гуманитарной зоне в Хан-Юнисе.

18 декабря телеканал Al Arabiya сообщал, что движение ХАМАС согласилось отпустить израильских заложников, которым требуется медицинская помощь, а также удерживаемых в анклаве пожилых людей и женщин-военнослужащих. По данным телеканала, палестинское движение отказалось от своего требования о полном прекращении боевых действий в секторе Газа на первом этапе соглашения о перемирии.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября 2023 года, когда тысячи вооруженных сторонников движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа. В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ранее Трамп заявил, что «разразится ад», если ХАМАС не отпустит заложников.