ТАСС: ВС Украины готовят к обороне крупнейшую шахту «Покровское» в ДНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовят оборонительные позиции в районе главного угольного предприятия Украины — шахтоуправления «Покровское». Об этом сообщили ТАСС в силовых структурах.

«Часть личного состава разместилась на административной территории шахты, еще часть — в районе обогатительной фабрики», — сказал собеседник агентства.

24 декабря военный эксперт Борис Рожин сообщил, что российские военные заняли село Новооленовку на юге от Покровска в Донецкой народной республике (ДНР).

23 декабря сообщалось, что российские военные в ДНР приблизились к шахтоуправлению «Покровское» — крупнейшему угольному предприятию Украины.

До этого сообщалось, что штурмовики группировки войск «Восток» подходят к селу Константинополь, расположенному в районе города Курахово в ДНР. Командир штурмового взвода группировки войск «Восток» с позывным «Баяра» обратил внимание, что линия боевого соприкосновения уже перешла намного дальше от города Угледар. По его словам, у ВСУ есть несколько линий обороны.

Ранее стало известно, что Россия вернула около 40% захваченной ВСУ территории Курской области.