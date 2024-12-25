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ВСУ готовят к обороне крупнейшую шахту «Покровское»

ТАСС: ВС Украины готовят к обороне крупнейшую шахту «Покровское» в ДНР
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Oleg Petrasiuk/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовят оборонительные позиции в районе главного угольного предприятия Украины — шахтоуправления «Покровское». Об этом сообщили ТАСС в силовых структурах.

«Часть личного состава разместилась на административной территории шахты, еще часть — в районе обогатительной фабрики», — сказал собеседник агентства.

24 декабря военный эксперт Борис Рожин сообщил, что российские военные заняли село Новооленовку на юге от Покровска в Донецкой народной республике (ДНР).

23 декабря сообщалось, что российские военные в ДНР приблизились к шахтоуправлению «Покровское» — крупнейшему угольному предприятию Украины.

До этого сообщалось, что штурмовики группировки войск «Восток» подходят к селу Константинополь, расположенному в районе города Курахово в ДНР. Командир штурмового взвода группировки войск «Восток» с позывным «Баяра» обратил внимание, что линия боевого соприкосновения уже перешла намного дальше от города Угледар. По его словам, у ВСУ есть несколько линий обороны.

Ранее стало известно, что Россия вернула около 40% захваченной ВСУ территории Курской области.

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