Российские военные в Донецкой народной республике приблизились к шахтоуправлению «Покровское» — крупнейшему угольному предприятию Украины. Об этом сообщили ТАСС в силовых структурах.

По словам источников, до «Покровского» осталось около трех километров, но противники пытаются окапываться в том районе.

В силовых структурах уточнили, что ВСУ эвакуируют местных жителей и органы администрации из окрестных населенных пунктов.

До этого штурмовики группировки войск «Восток» подходят к селу Константинополь, расположенному в районе города Курахово в ДНР. Командир штурмового взвода группировки войск «Восток» с позывным «Баяра» обратил внимание, что линия боевого соприкосновения уже перешла намного дальше от города Угледар. По его словам, у ВСУ есть несколько линий обороны.

Он отметил, что Вооруженные силы Украины не успевают окапываться на этом участке фронта и несут большие потери, поскольку линия боевого соприкосновения движется быстро.

Ранее стало известно, что Россия вернула около 40% захваченной ВСУ территории Курской области.