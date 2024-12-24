Военный эксперт заявил о взятии войсками РФ нескольких сел в ДНР

Рожин: российские военные взяли под контроль Новооленовку в ДНР

Российские военные заняли село Новооленовку на юге от Покровска в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил военный эксперт Борис Рожин в своем Telegram-канале.

Рожин добавил, что российские военные также заняли село Украинка.

Эксперт подчеркнул, что солдаты ВС РФ входят на территорию восточной части села Новоелизаветовка, которое располагается на западе от Новооленовки. В населенном пункте идут бои, отметил Рожин.

Накануне в Министерстве обороны России заявили, что ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Сторожевое в Донецкой народной республике.

В Минобороны добавили, что российские военнослужащие нанесли поражение формированиям мотопехотной, двух механизированных бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) и бригады территориальной обороны в районах Разлива, Раздольного в ДНР и Гуляйполя в Запорожской области.

23 декабря глава ДНР Денис Пушилин заявил, что микрорайон «Северный» в городе Часов Яр перешел под контроль российской армии.

Ранее министерство обороны РФ обнародовало видео, на котором запечатлены бои за Новопустынку.