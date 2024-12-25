Сотрудник Курской АЭС после атаки ВСУ ушел на фронт

РИА Новости: работник Курской АЭС ушел на спецоперацию после атаки на станцию

Монтажник с Курской АЭС решил подписать контракт с министерством обороны России и уйти на фронт после очередного обстрела электростанции со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости.

Мужчина отметил, что его позывной «Атом», потому что он работал на атомной станции в Курчатове.

«В тот момент напали как раз на атомную, я увидел наших ребят — и как-то перевернуло меня, я решил подписать контракт», — сказал он агентству.

По словам монтажника, он пошел в разведчики.

24 декабря заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что в 2024 году контракт с министерством обороны заключили почти 440 тыс. россиян.

16 декабря в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны России президент России Владимир Путин заявил, что численность заключивших контракт россиян составляет 430 тыс. человек, а ежедневно на службу поступают более одной тысячи человек.

Ранее Путин поздравил руководство Минобороны с успешным испытанием «Орешника».