Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Медведев назвал число поступивших в ВС РФ контрактников в 2024 году

Медведев заявил, что в 2024 году контракт заключили почти 440 тыс. россиян
close
пресс-служба губернатора Московской области

В 2024 году контракт с министерством обороны заключили почти 440 тыс. россиян. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

«Результаты работы за этот год — их уже можно оценивать. По состоянию на текущее время в общей сложности уже контракт заключили почти 440 тыс. человек. Это результат работы всех регионов», — заявил Медведев, в ходе рабочей поездки в Башкирию.

До этого, 16 декабря, в ходе расширенном заседании коллегии Минобороны России, президент России Владимир Путин заявил, что численность заключивших контракт россиян составляет 430 тыс. человек, а ежедневно на службу поступают более одной тысячи человек.

Также Путин отметил, что проявившие себя в боях российские офицеры и сержанты должны войти в основу командного состава Вооруженных сил России.

Ранее Путин поздравил руководство Минобороны с успешным испытанием «Орешника».

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами