Медведев назвал число поступивших в ВС РФ контрактников в 2024 году

Медведев заявил, что в 2024 году контракт заключили почти 440 тыс. россиян

В 2024 году контракт с министерством обороны заключили почти 440 тыс. россиян. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

«Результаты работы за этот год — их уже можно оценивать. По состоянию на текущее время в общей сложности уже контракт заключили почти 440 тыс. человек. Это результат работы всех регионов», — заявил Медведев, в ходе рабочей поездки в Башкирию.

До этого, 16 декабря, в ходе расширенном заседании коллегии Минобороны России, президент России Владимир Путин заявил, что численность заключивших контракт россиян составляет 430 тыс. человек, а ежедневно на службу поступают более одной тысячи человек.

Также Путин отметил, что проявившие себя в боях российские офицеры и сержанты должны войти в основу командного состава Вооруженных сил России.

Ранее Путин поздравил руководство Минобороны с успешным испытанием «Орешника».