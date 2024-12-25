В Израиле сообщили, что ХАМАС не предоставил список живых израильских заложников

Jerusalem Post: ХАМАС не дал список оставшихся в живых израильских заложников

Израильские чиновники полагают, что переговоры с палестинским движением ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа будут продолжены. Об этом пишет The Jerusalem Post.

Однако источники издания отметили, что заключение соглашения затруднительно без наличия списка израильтян, удерживаемых в анклаве.

По данным газеты, посредники пытаются оказать давление на ХАМАС, но Мохаммед Синвар, младший брат ликвидированного лидера Яхьи Синвара, отказывается предоставлять данный список.

23 декабря премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в переговорах по сектору Газа и обмену заложниками есть «определенный прогресс».

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября 2023 года, когда тысячи вооруженных сторонников движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа. В ответ премьер Израиля объявил, что страна находится в состоянии войны.

19 ноября 2024 года Нетаньяху сообщил, что еврейское государство выплатит по $5 млн за каждого заложника, которого помогут вызволить из плена палестинской организации.

Ранее Израиль сообщил о ликвидации еще одного участника движения ХАМАС в гуманитарной зоне.