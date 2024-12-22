Кадыров рассказал о предотвращении перегруппировки сил ВСУ в Запорожье

Операторы дронов батальона «Восток-Ахмат» предотвратили очередную попытку перегруппировки украинских войск в районе населенного пункта Работино в Запорожской области. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

«Грамотные и слаженные действия личного состава батальона «Восток-Ахмат» МО РФ привели к пресечению неоднократных попыток врага провести перегруппировку живой силы. Дроноводы батальона точными забросами зажигательных и осколочно-фугасных боеприпасов нанесли невосполнимый урон живой силе противника, а также разбили инженерные сооружения ВСУ», — написал Кадыров.

15 мая текущего года пресс-служба министерства обороны РФ сообщила, что российские военнослужащие взяли Работино под полный контроль. Боевую задачу выполнили подразделения группировки войск «Днепр».

Впоследствии губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что населенный пункт не подлежит восстановлению. По его словам, оставшиеся в Работино дома «легче снести» и построить заново.

Ранее разведчик рассказал, как под Работино уничтожают направленные для усиления ВСУ дроны.