Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о встрече с Вайно и Дюминым

В Москве состоялась встреча Главы Чеченской республики Рамзана Кадырова с руководителем Администрации президента РФ Антоном Вайно и помощником президента, секретарем Государственного Совета Алексеем Дюминым. Обсуждались стратегически важные вопросы, касающиеся внутренней политики и развития Чеченской республики, сообщил Кадыров в своем Telegram-канале.

В частности, речь шла о реализации новых инициатив, направленных на укрепление социально-экономической стабильности региона.

По словам Кадырова, Вайно и Дюмин подчеркнули необходимость координированных действий различных государственных структур для эффективного решения проблем региона. Они отметили важность комплексного подхода, обеспечивающего синергию федеральной и региональной политики.

Кадыров выразил уверенность в том, что 2025 год станет для Чечни периодом значительных достижений и успешной реализации намеченных планов. Он подчеркнул значимость поддержки федерального центра, которая, по его словам, обеспечит оперативное и эффективное решение всех актуальных задач.

О встрече с Дюминым глава Чечни сообщал и 17 декабря. По его словам, обсуждались ряд проблемным для региона вопросов.

Ранее Кадыров призвал «обрубить концы» медийным личностям за высказывания против РФ.