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Кадыров встретился с главой ФСБ

Кадыров обсудил с Бортниковым участие Чечни в СВО и атаку ВСУ на республику

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Телеграм-канал Kadyrov_95

Глава Чечни Рамзан Кадыров встретился с директором ФСБ Александром Бортниковым. Об этом сообщается в Telegram-канале чеченского лидера.

На встрече они обсудили участие Чечни в спецоперации, а также обстановку внутри региона после атаки беспилотников ВСУ.

Кадыров отметил, что Бортников «в целом высоко оценил принимаемые меры по обеспечению безопасности в республике». Глава ФСБ пообещал лидеру Чечни оказывать всю необходимую помощь и поддержку в решении сложных вопросов.

В четверг Кадыров сообщил, что ночью в Грозном сбили беспилотник, атаковавший казармы специального полка полиции имени Ахмата Кадырова. В результате атаки четверо бойцов получили легкие ранения, а здание отделалось поврежденной кровлей и выбитыми стеклами. Подобные удары по Чечне фиксируются с конца октября.

Чеченский лидер пообещал отомстить за раненных при атаке дрона.

Ранее Кадыров встретился с пленными украинскими военными в Чечне.

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