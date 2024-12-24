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Стало известно о попадании военных ВСУ в «котел» в ДНР

Рогов: более 100 военных ВСУ попали в котел южнее Великой Новоселки в ДНР
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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Более сотни украинских военнослужащих попали в «котел» южнее поселка Великая Новоселка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Украинские боевики южнее Великой Новоселки и Времевки попали в котел. Если противник откажется сдаться, то будет ликвидирован», — сказал он.

Рогов уточнил, что «котел» находится около села Макаровка. Там окружены более 100 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ).

23 декабря советник главы республики Игорь Кимаковский заявил, что российские военные берут ВСУ в клещи в районе Великой Новоселки. По его словам, бойцы Вооруженных сил РФ выдавливают противника в сам населенный пункт, при этом перекрывая основную трассу, которая ведет из поселка в Запорожскую область.

Накануне российские FPV-дроны атаковали машину с иностранными наемниками в районе поселка Великая Новоселка. «Солдаты удачи», участвующие в боевых действиях против России на стороне украинской армии, пытались покинуть поселок на пикапе и на выезде их догнали российские беспилотники.

Ранее военкор сообщил о сработавшей «мышеловке» для ВСУ на Времевском направлении.

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