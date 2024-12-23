В Великой Новоселке российские дроны атаковали пикап с иностранными наемниками

Российские FPV-дроны атаковали машину с иностранными наемниками в районе поселка Великая Новоселка. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Группа иностранцев уничтожена ударами FPV-дронов в Великой Новоселке», — сказал он.

По его словам, иностранные военные, участвующие в боевых действиях против России на стороне украинской армии, пытались покинуть поселок на пикапе и на выезде «их догнали наши операторы» [дронов].

Информация о присутствии в этом населенном пункте иностранных наемников стала известна благодаря радиоперехвату, затем за группой был установлен визуальный контроль, добавил ТАСС.

21 декабря председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что ВСУ начали постепенно отводить силы из города Курахово, перенаправляя их в село Дачное. Украинские военные возводят там укрепрайоны.

22 декабря РИА Новости сообщало, что во время зачистки Курахово были уничтожены польские наемники.

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