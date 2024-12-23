Советник главы ДНР рассказал о взятии ВСУ в клещи

Российские военные берут Вооруженные силы Украины (ВСУ) в клещи в районе Великой Новоселки в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил советник главы республики Игорь Кимаковский в эфире телеканала «Россия 24».

«Мы с одной стороны давим здесь с Селидова, а здесь у нас идут оперативно-тактические успехи в районе Великой Новоселки. И таким образом мы потихонечку противника зажимаем в тактические клещи. Мы противника выдавливаем в сам населенный пункт, при этом перекрывая основную трассу, которая ведет из этого населенного пункта в Запорожскую область», — сказал он.

По его словам, Вооруженные силы (ВС) РФ держат под огневым контролем трассу, ведущую в район Запорожья и Гуляйполя.

4 декабря Кимаковский заявил, что российские военные взяли под огневой контроль трассу Запорожье — Курахово. По его словам, трасса является главной транспортной артерией для снабжения ВСУ на Южно-Донецком участке фронта.

В конце ноября советник главы ДНР сообщил, что группировка ВСУ может оказаться в большом «огневом мешке» от границы Запорожской области до района Курахова. По его словам, противник выстроил оборону от Курахова до границы с Запорожской областью, а российские войска движутся от Великой Новоселки вдоль линии обороны ВСУ.

Ранее отставной полковник СБУ сообщил об окружении бригад ВСУ под Курахово.