Стало известно о неудачной попытке ВСУ контратаковать в районе Макеевки в ЛНР

Украинские формирования предприняли неудачную попытку контратаковать в районе села Макеевка, расположенного в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко.

По его словам, командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) отправило в наступление три маневренные группы. Они планировали приблизиться к местам дислокации российских войск со стороны города Петровское и занять утраченные до этого территории, тем самым сократив межпозиционное пространство.

«С целью недопущения достижения цели украинскими боевиками наши подразделения также пошли в наступление. В ходе встречного боя противник, понеся потери, вернулся на ранее занимаемые рубежи», — рассказал эксперт.

Кроме того, во время сражения военным Вооруженных сил РФ удалось занять несколько пустовавших позиций. Речь идет об объектах, ради которых ВСУ и организовали контратаку.

16 декабря Марочко заявил, что за минувшую неделю украинские формирования существенно увеличили количество контратак на линии фронта у рубежей ЛНР. Тем не менее все они были отбиты подразделениями ВС РФ, уточнил он.

Ранее российские солдаты после паузы возобновили продвижение у сел Макеевка и Невское в ЛНР.