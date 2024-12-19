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Стало известно о неудачной попытке ВСУ контратаковать в районе Макеевки в ЛНР

Марочко: ВСУ предприняли безуспешную попытку контратаковать около Макеевки в ЛНР

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Gleb Garanich/Reuters

Украинские формирования предприняли неудачную попытку контратаковать в районе села Макеевка, расположенного в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко.

По его словам, командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) отправило в наступление три маневренные группы. Они планировали приблизиться к местам дислокации российских войск со стороны города Петровское и занять утраченные до этого территории, тем самым сократив межпозиционное пространство.

«С целью недопущения достижения цели украинскими боевиками наши подразделения также пошли в наступление. В ходе встречного боя противник, понеся потери, вернулся на ранее занимаемые рубежи», — рассказал эксперт.

Кроме того, во время сражения военным Вооруженных сил РФ удалось занять несколько пустовавших позиций. Речь идет об объектах, ради которых ВСУ и организовали контратаку.

16 декабря Марочко заявил, что за минувшую неделю украинские формирования существенно увеличили количество контратак на линии фронта у рубежей ЛНР. Тем не менее все они были отбиты подразделениями ВС РФ, уточнил он.

Ранее российские солдаты после паузы возобновили продвижение у сел Макеевка и Невское в ЛНР.

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