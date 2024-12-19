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Пушилин: ВС РФ продвигаются в Дзержинске и у Красноармейска

Пушилин заявил о продвижении ВС РФ в Торецке, а также у Покровска и Димитрова

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Российские войска продвигаются вперед в Дзержинске (Торецк), также есть продвижение у города Красноармейск (Покровск) и села Димитрова. Об этом заявил РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин.

По его словам, ВС РФ ведут тяжелую работу по всем направлениям и отвоевывают территории — тяжелые бои идут в Дзержинске. Большинство высоток в городе, по его данным, находятся под российским контролем.

«Несмотря на то что противник активно использует FPV-дроны, минирование и все еще имеет возможность перебрасывать туда резервы, наша армия продвигается вперед <...> Также есть продвижение у самого Красноармейска и Димитрова», — сказал Пушилин.

Он добавил, что «наступательная активность» войск РФ также растет на Краснолиманском направлении.

18 декабря председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что украинская группировка потеряла шанс оставить город Курахово в ДНР без потерь.

Ранее сообщалось, что командование ВСУ перебросило под Красноармейск силы с другого направления.

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